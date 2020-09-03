Минфин обжалует решение суда о незаконной выдаче 10 миллиардов Суркисам

Суркисы сделали всех вместе

Вечером в среду, 2 сентября, в министерстве финансов отреагировали на дикое постановление одного из самых зашкваренных судей Украины Сергея Вовка, который абсолютно незаконно принял решение о выдаче офшоркам Суркисов 10 миллиардов гривен.

Деньги, которые лежали на депозитах сепаров-олигархов, во время национализации банка были конвертированы в капитал "Привата", после чего Суркисы обиделись и начали судиться.

Более того, деньги представителей Партии регионов были получены нелегально и положены в "Приват" через офшорные компании.

Теперь же в Печерском райсуде Киева вынесли постановление о принудительном взыскании средств в пользу Суркисов. Мол, конвертация их средств в капитал якобы была принята с нарушением норм процессуального законодательства.

- Министерство финансов категорически не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 миллионов долларов в пользу компаний братьев Суркисов. Мы будем продолжать защищать интересы государства и банка. Подадим апелляцию на решение судьи Вовка.

Параллельно с этим же в нескольких судах страны находятся иски о признании национализации крупнейшего банка страны незаконной.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем.