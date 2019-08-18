Экс-главу НКРЭКП Вовка объявили в розыск по делу "Роттердам +"

Дмитрия Вовка разыскивают детективы НАБУ

Бывшего руководителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, ищут правоохранители. Его намерены судить якобы за нанесение государству 18,6 миллиарда гривен ущерба.

Именно такую сумму убытков государства насчитали детективы НАБУ, которые ведут дело о махинациях при закупке угля по формуле "Роттердам +".

При этом ответственный за энергетику в команде Зе Андрей Герус, так критиковавший внедрение нового расчета цены на энергоносители, уже признался, что в Украине ценники на уголь значительно выше, чем те, которые получаются при закупках по "Роттердам +". Но это уже никого не волнует.

Дмитрия Вовка вызывали на допрос в антикоррупционное бюро, но он к следователям так и не явился. Вместе с ним, к слову, на допрос не прибыл и начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский.

Из-за этого, как утверждают источники издания "Слово и дело", обоих подозреваемых по делу объявили в розыск.

Как считают следователи, в марте 2016-го года НКРЭКП приняла решение о внедрении расчетов по формуле "Роттердам +", из-за чего цена электроэнергии для теплогенерирующих компаний выросла. С этим детективы связывают рост цен на рынке для конечных потребителей, хотя на самом деле это не так.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается.