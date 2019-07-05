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Наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить отход боевиков с позиций у Станицы Луганской

08:40
Украинские военные отошли с позиций, но террористы договоренностей не придерживаются - фото 1
Украинские военные отошли с позиций, но террористы договоренностей не придерживаются

Как и ожидалось, представители мониторинговой миссии Организации безопасности и сотрудничеству в Европе снова продемонстрировали свою импотенцию во время разведения сил на линии фронта возле Станицы Луганской.

С таким заявлением в эфире одного из телеканалов выступил заместитель главы штаба ООС Богдан Бондар.

Мяч на стороне России: спецпредставитель Госдепа оценил отвод войск от Станицы Луганской

По словам генерал-майора, СММ ОБСЕ не может провести верификацию отведения сил и средств именно со стороны российских террористов:

- Представители международной миссии ОБСЕ в данный момент не могут сторонам, что отход войск с позиций у Станицы Луганской прошёл в полной мере, как это было прописано в рамочных соглашениях. В то же время у нас есть информация, что боевики покинули свои позиции, но оставили в прежнем виде фортификационные сооружения, которые можно занять за считанные минуты, и, соответственно, продолжить обстрелы.

Украинские же военные разобрали все укрепления в четверг, 3 июля, в рамках, как говорят в руководстве ООС, "жеста доброй воли".

Примечательно, что наша сторона начала отходить с позиций без каких-либо гарантий того же шага от России, не дожидаясь семидневного перемирия на участке и отведения тяжёлого вооружения. В то же время в ОБСЕ прямо говорили, что присутствовать при отведении сил будут, если террористы не устроят обстрелы, а в "ЛНР" на территории, где должна находиться запрещённая к применению техника, пусто. При этом танки и артиллерию путинских боевиков фиксировали неподалёку от Станицы.

Более того, российские оккупанты уже после отведения сил с подконтрольной Украине стороны попросту переоделись в гражданское и стали косить под тусующихся возле линии фронта мирных жителей. А теперь, судя по всему, наёмники перестали допускать к "демилитаризированному" месту представителей ОБСЕ.

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