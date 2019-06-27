Мяч на стороне России: спецпредставитель Госдепа оценил отвод войск от Станицы Луганской

Украинские военные отошли от своих позиций в Станице Луганской

Курт Волкер, представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, высоко оценил шаг ООС по отведению сил и средств от населенного пункта в Луганской области.

Договоренность об отходе российских террористов и украинских защитников от Станицы Луганской существовала ещё с 2016-го, но каждый раз боевики срывали отведение войск обстрелами.

В принципе, мира на этом участке фронта не было и вплоть до вчерашнего дня, но командование ООС по приказу Зеленского все же пошло на уступки и вперёд российских террористов начало покидать позиции. КПВВ у моста возле Станицы продолжит свою работу, но сам населенный пункт уже будет находиться, де-факто, в "серой зоне".

Тем не менее, Курт Волкер доволен произошедшим, ведь российские оккупанты все же покинули одну из ключевых занятых ими точек по другой стороне Северского Донца.

На своей странице в Twitter американец написал, что произошедшее можно считать хорошим шагом, сделанным Украиной:

"Теперь России принимать решение по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований", - отметил дипломат.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.

Что же касается Украины, то решение отвести войска в одностороннем порядке было принято исключительно ради строительства полноценного моста, который даст возможность ездись из "ЛНР" на подконтрольные Киеву территории на машинах.

Возвести объект намеревались ещё при президенте Порошенко, но только после отвода войск со стороны РФ, поскольку боевики в любой момент могли обстреливать и мирных жителей, и подрядчиков, и украинских военных. Зеленский же не дожидался каких-либо гарантий безопасности, а отдал приказ покидать годами заготовленные позиции при наличии официально подтверждённых ОБСЕ десятков единиц тяжелой техники и гаубиц террористов непосредственно в районе отвода сил.

С военной же точки зрения путинские оккупанты получили теперь не только возможность пешком перебросить через пешеходный мост пару рот и захватить часть Станицы, но и контролировать украинский берег Северского Донца за счёт тактического преимущества: им принадлежат высоты.