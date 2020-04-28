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На Житомирщине запылал еще один участок леса: Все подробности

Вчера, 21:00
На Житомирщине запылал еще один участок леса: Все подробности - фото 1
На Житомирщине запылал еще один участок леса: Все подробности

Во вторник, 28 апреля, в Житомирской области загорелся еще один участок леса.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в шести лесничествах Житомирской и Киевской областей зафиксированы очаги тления остатков древесины, лесного настила и торфяников. Подробности читайте по ссылке.

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лес пожар ГСЧС Новости Украина
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