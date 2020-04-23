Спасатели остановили распространение огня в Зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области почти потушены

Борьба с огнем на территории Чернобыльской зоны и в Житомирской области еще продолжается, но бойцы ГСЧС приближаются к своей победе - количество очагов возгорания с каждым днем уменьшается.

Как в четверг, 23 апреля, заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, сегодня огнеборцы всерьез продвинулись в противодействии пожарам в Зоне ЧАЭС.

По его словам, на всех трех оставшихся ячейках возгорания не зафиксировано ни одного случая распространения пожара.

- Силы и средства работают по периметру и в середине ячеек, где это возможно, - подчеркнул чиновник. - В Житомирской области на сегодняшнее утро ликвидированы два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытого огня там не наблюдается. Продолжается пролив пеньков и остатков древесины, а также создание минерализованных полос.

Напомним, лесные пожары у Чернобыльской АЭС длятся уже три недели. Почти все очаги возгорания связаны с поджегами. При этом в правоохранительных ведомствах пытаться противодействовать диверсиям очень долго даже не думали. Лишь на днях Аваков заявил о создании спецгруппы по расследованию поджогов возле Припяти и Чернобыля.

На днях силовики приступили к так называемой "антидиверсионной операции", в которой принимает участие Нацгвардия. Именно с того момента впервые за долгое время спасатели перестали фиксировать новые очаги возгораний, так что, судя по всему, речь идет о последовательных диверсиях.

То же самое можно сказать и о Житомирской области, где группы неизвестных подожгли леса и тем самым уничтожили как минимум 70 жилых домов.