В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжаются масштабные пожары

Хотя огнеборцы и взяли под контроль распространение большинства очагов возгорания, до окончательной победы над стихией еще далеко.

Как утверждают в ГСЧС, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в шести лесничествах Житомирской и Киевской областей зафиксированы очаги тления остатков древесины, лесного настила и торфяников.

Так, в зоне безусловного отселения в продолжается борьба с огнем на территории Лубянского, Парышевского и Дитятковского лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек в селе.Кривая Гора и в районе сел Рудьки - Буряковка, - отметили спасатели. - Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 4 путепрокладчика ВСУ. Инженерной техникой создана тысяча километров минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тысяча 133 человека и 262 единицы техники", - отметили в ведомстве.

Что же касается возгораний в Житомирской области, то проблемы у спасателей вызвали пожары в Словечанском, Белокоровицком и Олевском лесных хозяйств. Там тлеют трава, пеньки и древесина. Над ликвидациями последствий поджогов работают 329 человек и 66 единиц техники.

Напомним, лесные пожары у Чернобыльской АЭС длятся уже четвертую неделю. Почти все очаги возгорания связаны с поджогами. При этом в правоохранительных ведомствах пытаться противодействовать диверсиям очень долго даже не думали. Лишь на днях Аваков заявил о создании спецгруппы по расследованию поджогов возле Припяти и Чернобыля.

На днях силовики приступили к так называемой "антидиверсионной операции", в которой принимает участие Нацгвардия. Именно с того момента впервые за долгое время спасатели перестали фиксировать новые очаги возгораний, так что, судя по всему, речь идет о последовательных диверсиях.

То же самое можно сказать и о Житомирской области, где группы неизвестных подожгли леса и тем самым уничтожили как минимум 70 жилых домов.