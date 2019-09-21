Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО
Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО
В субботу, 21 сентября, у села Прилиманское Одесской области грузовик врезался в маршрутку. Девять человек погибли, несколько пассажиров находятся в реанимации.
Об этом сообщают НПУ И ГСЧС Одесской области.
"21.09.2019 г. в 14:11 в ГСЧС поступило сообщение, что в Овидиопольском районе, на 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский произошло столкновение рейсового микроавтобуса Мерседес "Спринтер" (д.р. ВН2688НО) и грузового автомобиля ДАФ ( д.р. ВА6924АВ). в результате ДТП погибли 9 человек и 3 человека пострадали", - говорится в сообщении ГСЧС.
По данным полиции, маршрутка была переполнена. Детали и подробности аварии уточняются. На месте ЧП работают спасатели и медики.
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