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Душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО

Вчера, 23:16
Душегубка Зайцева жирует в СИЗО - фото 1
Душегубка Зайцева жирует в СИЗО

В свое время имя Елены Зайцевой прогремело на всю страну. Она убила шестерых человек и пыталась избежать наказания. Но закон был неумолим: ее посадили в Харьковское СИЗО. Как же ей там живется?

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А живется ей неплохо. Наша героиня до сих пор не едала тюремной еды, предпочитая домашнюю пищу, приносимую родственниками.

Душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО - фото 182393

А где обычная пища, там и пища духовная.

Душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО - фото 182394

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", - поведала тюремный библиотекарь Ирина Петровна.

В камере убийцы есть телевизор, чайник и умывальник. Также в помещениях имеется санузел, душ и биде (!).

И не исключено, что нам еще не все показали. Увы, но полного торжества и равенства закона не получилось.

Напомним, виновница жуткой аварии в центре Харькова, которая забрала жизни шестерых людей, хочет добиться своего выхода из мест не столь отдаленных. Говорит, виновата меньше, чем на треть.

 

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Елена Зайцева Кровавое ДТП в Харькове Харьков СИЗО Новости Украина
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