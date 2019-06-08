Душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО

Душегубка Зайцева жирует в СИЗО

В свое время имя Елены Зайцевой прогремело на всю страну. Она убила шестерых человек и пыталась избежать наказания. Но закон был неумолим: ее посадили в Харьковское СИЗО. Как же ей там живется?

А живется ей неплохо. Наша героиня до сих пор не едала тюремной еды, предпочитая домашнюю пищу, приносимую родственниками.

А где обычная пища, там и пища духовная.

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", - поведала тюремный библиотекарь Ирина Петровна.

В камере убийцы есть телевизор, чайник и умывальник. Также в помещениях имеется санузел, душ и биде (!).

И не исключено, что нам еще не все показали. Увы, но полного торжества и равенства закона не получилось.

Напомним, виновница жуткой аварии в центре Харькова, которая забрала жизни шестерых людей, хочет добиться своего выхода из мест не столь отдаленных. Говорит, виновата меньше, чем на треть.