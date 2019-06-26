На украинский язык подали в суд. Тот рассмотрит дело

На украинский язык подали в суд. Тот рассмотрит дело

Столичная Фемида рассмотрит законность реформы украинского языка. Уже завтра, 27 апреля.

Об этом говорится на сайте Окружного админсуда Киева.

Как писалось ранее, на реформу пожаловалась мать ученицы 7-го класса. Женщина полагает, что Кабмин своим решением превысил полномочия и не учел состояние развития украинского языка. А это чревато определенными осложнениями при его изучении.

Одиозный суд пообещал решить вопрос открытия производства по данному делу. А за обещанием последовали и действия. Отметим, что намедни это же учреждение частично удовлетворило иск Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной по возвращению столичным проспектам старых названий. Отныне п-т Бандеры снова Московский, Шухевича- Ватутина.

Однако вернемся к вопросу языка. Стоит напомнить вам в чем же суть реформы. Итак, по мнению наших чиновников, принятые изменения являются отличным дополнением к языковому закону, т.к. предусматривают унификацию орфографических норм языка.

В Дополнении Кабмина к постановлению сказано, что последняя редакция правописания возвращает некоторые нормы 1928 г., возобновление которых вполне обосновано с научной точки зрения.

"Разделяя мнение о преступном характере репрессивных действий тоталитарного режима в отношении харьковского правописания и его творцов, кодификаторы не могут обойти вниманием тот факт, что язык создает его история: язык меняется и правописание должно отображать современное положение дел", - написано в документе.