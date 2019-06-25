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В Киеве "отемнили" проспект Бандеры. Что творится?

23:22
В Киеве "отемнили" проспект Бандеры. Что творится? - фото 1
В Киеве "отемнили" проспект Бандеры. Что творится?

Киевская Фемида отменила переименование двух местных проспектов - Степана Бандеры и Романа Шухевича. Теперь им вернут старые названия. Но есть одно "но".

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Об этом сообщил адвокат Дмитрий Биловчук.

По словам юриста, одиозный Окружной админсуд частично удовлетворил иск Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной по возвращению столичным проспектам старых названий. Отныне п-т Бандеры снова Московский, Шухевича- Ватутина.

Однако это решение не окончательное. Как только Фемида озвучит полный текст вердикта, Биловчук обжалует его в Апелляционном суде.

Отметим, что первым повестку по рекоммунизации стал играть Харьков. Так, местный совет вернул одному из проспектов имя Жукова.

Но есть у нас и запас позитивных новостей. Намедни аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv.

А КГГА пошла еще дальше и назвала одну из киевских улиц именем сенатора Маккейна.

Аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv.
https://beztabu.net/novosti_t4952

 

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Киев Степан Бандера суд Роман Шухевич Новости Украина
УНИАН
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