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Минск переименовал города Украины – ФОТО

19:41
Минск переименовал города Украины – ФОТО - фото 1
Минск переименовал города Украины – ФОТО

Аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Как заявили в аэропорту, новые правила транслитерации городов стали действовать лишь после согласования с Министерством иностранных дел Беларуси.

Отметим, что сперва волна переименований захлестнула ЕС и США. Решение последних особенно важно для Украины.

Минск переименовал города Украины – ФОТО - фото 182825

Совет США по географическим названиям рассмотрела обращение Посла Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", -заявили американские дипломаты.

И добавили, что это решение чрезвычайно важно и дает толчок для исправления офназвания столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.

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Радыё Свабода
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