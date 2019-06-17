Минск переименовал города Украины – ФОТО

Минск переименовал города Украины – ФОТО

Аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как заявили в аэропорту, новые правила транслитерации городов стали действовать лишь после согласования с Министерством иностранных дел Беларуси.

Отметим, что сперва волна переименований захлестнула ЕС и США. Решение последних особенно важно для Украины.

Совет США по географическим названиям рассмотрела обращение Посла Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", -заявили американские дипломаты.

И добавили, что это решение чрезвычайно важно и дает толчок для исправления офназвания столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.