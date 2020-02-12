На поиски нового главы "Укрзализныци" потратят 800 с лишним тысяч

Поиск главы правления УЗ оценили в 837,5 тысяч гривен

Для того, чтобы определиться с кандидатурой следующего реформатора, которому государство снова будет влистывать сумасшедшие деньги в виде зарплат, премий и других надбавок, набсовет "Укрзализныци" решил изрядно потратиться.

Судя по всему, руководство оператора железных дорог вообще не склонно к экономии средств, зато если речь заходит о прибыльности компании, чинуши тут же начинают ныть о недостатке средств для модернизации и так далее.

На официальной площадке Prozzoro Zakupki.ua появилась информация о государственной закупке услуг международной компании Boyden.

Согласно документам, эксперты-хедхантеры получат без малого 837 тысяч 500 гривен за поиск и подбор кандидатов на должность уволенного за провалы Евгения Кравцова.

Что именно сделают представители компании по подбору управленцев за столь большую сумму, остается только догадываться. Но найти человека на замену и.о. главы правления Желько Марчека можно и за куда меньшие деньги.

Кроме того, судя по заявке, имя нового руководителя ведомства станет известно лишь в 2021-м, поскольку срок оказания услуг Boyden указан до 31 декабря этого года. Так что еще как минимум 10 месяцев в "Укрзализныце" ничего не изменится.

Уже давно не секрет, что в "УЗ" не все так радужно, как утверждает ее руководство. Пассажиры украинских ЖД регулярно жалуются на сервис компании, что в свою очередь осознает и руководство страны.

Так, Алексей Гончарук, заняв кресло премьера, в первую очередь посетовал на плохие украинские дороги и "горящие поезда". Однако каких-либо радикальных действий для исправления ситуации пока что предпринято не было. Почти не было.

В январе 2020 г. глава Кабмина заявил о том, что правительство собирается передать Укрзализныцю под управление Deutsche Bahn. Позже немецкая компания опровергла эту информацию, добавив, что в ходе общения с украинскими представителями речь шла исключительно о предоставлении "УЗ" "консультативных услуг".