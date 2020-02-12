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На поиски нового главы "Укрзализныци" потратят 800 с лишним тысяч

17:40
Поиск главы правления УЗ оценили в 837,5 тысяч гривен - фото 1
Поиск главы правления УЗ оценили в 837,5 тысяч гривен

Для того, чтобы определиться с кандидатурой следующего реформатора, которому государство снова будет влистывать сумасшедшие деньги в виде зарплат, премий и других надбавок, набсовет "Укрзализныци" решил изрядно потратиться.

Судя по всему, руководство оператора железных дорог вообще не склонно к экономии средств, зато если речь заходит о прибыльности компании, чинуши тут же начинают ныть о недостатке средств для модернизации и так далее.

Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно?

На официальной площадке Prozzoro Zakupki.ua появилась информация о государственной закупке услуг международной компании Boyden.

Согласно документам, эксперты-хедхантеры получат без малого 837 тысяч 500 гривен за поиск и подбор кандидатов на должность уволенного за провалы Евгения Кравцова.

На поиски нового главы 'Укрзализныци' потратят 800 с лишним тысяч - фото 195766

Что именно сделают представители компании по подбору управленцев за столь большую сумму, остается только догадываться. Но найти человека на замену и.о. главы правления Желько Марчека можно и за куда меньшие деньги.

Кроме того, судя по заявке, имя нового руководителя ведомства станет известно лишь в 2021-м, поскольку срок оказания услуг Boyden указан до 31 декабря этого года. Так что еще как минимум 10 месяцев в "Укрзализныце" ничего не изменится.

Уже давно не секрет, что в "УЗ" не все так радужно, как утверждает ее руководство. Пассажиры украинских ЖД регулярно жалуются на сервис компании, что в свою очередь осознает и руководство страны.

Так, Алексей Гончарук, заняв кресло премьера, в первую очередь посетовал на плохие украинские дороги и "горящие поезда". Однако каких-либо радикальных действий для исправления ситуации пока что предпринято не было. Почти не было.

В январе 2020 г. глава Кабмина заявил о том, что правительство собирается передать Укрзализныцю под управление Deutsche Bahn. Позже немецкая компания опровергла эту информацию, добавив, что в ходе общения с украинскими представителями речь шла исключительно о предоставлении "УЗ" "консультативных услуг".

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