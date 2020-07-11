На Николаевщине грузовик задавил прокурора: Раскрыты детали

На Николаевщине грузовик задавил прокурора: Раскрыты детали

В субботу, 11 июля, на трассе Одесса-Мелитополь грузовик сбил прокурора Николаевской области Андрея Крупко.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По предварительным данным, прокурор остановился на обочине заменить шину своего авто. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения; позже он скончался в реанимации. Во время проведения полицейской операции "Перехват" виновник ДТП был установлен и задержан возле Одессы. ГПУ НПУ Николаевской области открыло уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

Как уточняет источник, погибший государственный обвинитель более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности. Коллектив ОГП выражает соболезнования родным и близким Андрея Крупко.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием "скорой". В результате инцидента погибли три человека.