На Кировоградщине грузовик снес легковушку, 4 человека погибли

На Кировоградщине грузовик снес легковушку, 4 человека погибли

В воскресенье, 19 апреля, в пгт Павлыш Кировоградской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибло несколько человек.

Об этом сообщает пресс – служба ГСЧС.

ДТП произошло на перекрестке улиц Первомайской и Сухомлинского. В результате столкновения грузовика "DAF" и "Таврии", погибли 4 пассажира легковушки. Позже на место аварии прибыли спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Онуфриевка и деблокировали тела погибших с помощью пневмоинструмента.

На ликвидацию последствий ДТП от 33 ДПРЧ привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием "скорой". В результате инцидента погибли три человека.