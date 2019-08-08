война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

В мэрии Киева проведут обыски. Названа причина

17:00
На мэрии Киева проведут обыски - фото 1
На мэрии Киева проведут обыски

Голосеевский суд Киева разрешил полиции провести обыски в помещении столичной мэрии.

НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина

Об этом сообщается на сайте Фемиды.

Столичную власть подозревают в отмывании средств при строительстве 1,8 км участка Большой Окружной дороги. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 375,6 млн грн, однако позже чьи-то аппетиты возросли и цена вопроса увеличилась до 1,125 млрд грн.

Но на этом прелесть истории не ограничивается.

В ходе досудебного расследования, следователи прибыли на место "ремонтных работ" и не обнаружили никаких следов деятельности.

Отметим, что ранее глава ОП Андрей Богдан рассказывал журналистам о том, что будто бы мэр Киева Виталий Кличко подозревает о коррупции в КГГА. Но он "ничего не может сделать".

Вполне ожидаемо, что градоначальник не подтвердил слова своего оппонента.

От себя же добавим, что дороги – не единственная проблема Киева. На данный момент НАБУ ведет следствие по легендарному стеклянному мосту Кличко. Там тоже кто-то отмыл деньги. Больше читайте здесь.

Напомним, Богдан унизил Кличко и Ляшко. А тот дал ответку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
КМДА Киев Коррупция дороги Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие" - фото 1
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие"
19:00
Парубий созывает группу новой Рады - фото 1
Парубий созывает часть новой Рады. Раскрыты детали
18:20
Зеленский Встретился с Варфоломеем. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский встретился с Варфоломеем. Что изменится?
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...