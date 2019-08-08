В мэрии Киева проведут обыски. Названа причина
Голосеевский суд Киева разрешил полиции провести обыски в помещении столичной мэрии.
Об этом сообщается на сайте Фемиды.
Столичную власть подозревают в отмывании средств при строительстве 1,8 км участка Большой Окружной дороги. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 375,6 млн грн, однако позже чьи-то аппетиты возросли и цена вопроса увеличилась до 1,125 млрд грн.
Но на этом прелесть истории не ограничивается.
В ходе досудебного расследования, следователи прибыли на место "ремонтных работ" и не обнаружили никаких следов деятельности.
Отметим, что ранее глава ОП Андрей Богдан рассказывал журналистам о том, что будто бы мэр Киева Виталий Кличко подозревает о коррупции в КГГА. Но он "ничего не может сделать".
Вполне ожидаемо, что градоначальник не подтвердил слова своего оппонента.
От себя же добавим, что дороги – не единственная проблема Киева. На данный момент НАБУ ведет следствие по легендарному стеклянному мосту Кличко. Там тоже кто-то отмыл деньги. Больше читайте здесь.
Напомним, Богдан унизил Кличко и Ляшко. А тот дал ответку.