В мэрии Киева проведут обыски. Названа причина

На мэрии Киева проведут обыски

Голосеевский суд Киева разрешил полиции провести обыски в помещении столичной мэрии.

Об этом сообщается на сайте Фемиды.

Столичную власть подозревают в отмывании средств при строительстве 1,8 км участка Большой Окружной дороги. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 375,6 млн грн, однако позже чьи-то аппетиты возросли и цена вопроса увеличилась до 1,125 млрд грн.

Но на этом прелесть истории не ограничивается.

В ходе досудебного расследования, следователи прибыли на место "ремонтных работ" и не обнаружили никаких следов деятельности.

Отметим, что ранее глава ОП Андрей Богдан рассказывал журналистам о том, что будто бы мэр Киева Виталий Кличко подозревает о коррупции в КГГА. Но он "ничего не может сделать".

Вполне ожидаемо, что градоначальник не подтвердил слова своего оппонента.

От себя же добавим, что дороги – не единственная проблема Киева. На данный момент НАБУ ведет следствие по легендарному стеклянному мосту Кличко. Там тоже кто-то отмыл деньги. Больше читайте здесь.

Напомним, Богдан унизил Кличко и Ляшко. А тот дал ответку.