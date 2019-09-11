Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит?

Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит?

В Лилле (Франция) уголовный суд вынес вердикт 9 украинским морякам, обвиненных в перевозке венесуэльского кокаина.

Об этом сообщает "РБК -Украина".

По данным источников, украинцы получили сроки от 5 до 8 лет. Кроме того моряки должны будут выплатить штраф на общую сумму в 75 млн. евро.

Напомним, что матросов задержали в 2015 г. При обыске судна "Карибская пальма" правоохранителями было обнаружено 2,3 тонны кокаина. Экипаж попытался оправдаться, заявив, что совершил преступление под угрозой. Но следователей такие доводы не очень убедили.