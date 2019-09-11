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Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит?

11:25
Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит? - фото 1
Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит?

В Лилле (Франция) уголовный суд вынес вердикт 9 украинским морякам, обвиненных в перевозке венесуэльского кокаина.

Кличко поддержал проституцию и наркотики

Об этом сообщает "РБК -Украина".

По данным источников, украинцы получили сроки от 5 до 8 лет. Кроме того моряки должны будут выплатить штраф на общую сумму в 75 млн. евро.

Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит? - фото 187524

Напомним, что матросов задержали в 2015 г. При обыске судна "Карибская пальма" правоохранителями было обнаружено 2,3 тонны кокаина. Экипаж попытался оправдаться, заявив, что совершил преступление под угрозой. Но следователей такие доводы не очень убедили.

Во Франции посадили украинских моряков. Что происходит? - фото 187525
Напомним, что борьба с наркотиками продолжается не только во Франции, но и в Украине. В конце августа работники военной прокуратуры накрыли большую нарколабораторию и сеть распространения запрещенных зелий. Преступников повязали "на горячем" - во время передачи двух кило амфетамина ценой 800 тысяч гривен.
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суд Франция наркотики Венесуэла Новости Мир
РБК Украина
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