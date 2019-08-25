Под Киевом задержали дилеров, возивших наркоту военным (ФОТО)

Клиентами наркоторговцев были военные

Большую нарколабораторию и сеть распространения запрещенных зелий накрыли работники военной прокуратуры. Преступников повязали "на горячем" - во время передачи двух кило амфетамина ценой 800 тысяч гривен.

По данным следствия, основными клиентами дилеров были военнослужащие. Наркотки отправляли в учебный центр "Десна" и в воинские части в столицу, где толкали бойцам.

Работала лаборатория в Киевской области. Ее также "оформили" и изъяли всю аппаратуру.

- Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем", - отметили в военной прокуратуре.

Двоих мужчинам уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения, описанного в части третьей статьи 307 УК Украины - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное группой лиц или по предварительному сговору".

Преступникам грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правда, уже на этапе досудебного расследования или рассмотрения дела наркоторговцев служителями Фемиды, их могут отпустить - дельцов взяли под стражу, но с возможностью выйти под залог в 1 миллион 152 тысячи 600 гривен.