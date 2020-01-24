Участница "Голоса", оказавшаяся ватоголовой террористкой, пожаловалась Зеленскому

Плевавшая на законы участница "Голоса" ищет поддержки у Зеленского

После показа эфира развлекательного шоу "Голос" на телеканале "1+1", в котором взяла участие бывшая солистка группы "Ленинград" Василиса Старшова, в сети разгорелся настоящий скандал. Оказалось, что артистка из России каталась в оккупированный Крым и нарушала украинские законы.

Из-за этого факта Старшова угодила в список "Миротворца", а организаторов шоу патриоты, которым не наплевать, завалили требованиями выкинуть ватоголовую участницу и из конкурса, и из Украины.

Почему на явное нарушение украинских законов до сих пор не отреагировали в СБУ, остается загадкой, ведь место нахождения артистки сотрудники службы могут с легкостью узнать у работников "плюсов".

Этого от них и потребовали представители "Миротворца", которые отметили, что Старшова выступала в оккупированной Балаклаве в рамках фестивала "Золотая балка" в августе 2016-го.

Теперь же Василиса решила пожаловаться на свою тяжкую судьбу Владимиру Зеленскому, который, судя по всему, слывет защитником для российских артистов.

На своей странице в Facebook она написала пост о том, что представители "Голоса" и "1+1" подтвердили свою заинтересованность в ее дальнейшем участии в проекте, но над ее участием в конкурсе "нависла угроза":

"Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь - это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо", - ардесовала свой посыл президенту ватница. - "Прошу вас оказать поддержку и официально разрешить находиться на Украине для участия в проекте".