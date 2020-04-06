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На Харьковщине заживо сгорели люди: Раскрыты детали

16:30
На Харьковщине заживо сгорели 4 человека: Раскрыты детали - фото 1
На Харьковщине заживо сгорели 4 человека: Раскрыты детали

В воскресенье, 5 апреля, в г. Красноград Харьковской области заживо сгорели 4 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 апреля в 20 ч. 42 мин. в г. Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Пожар самоликвидировался на площади 5 м2. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.

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пожар Харьковская область Новости Украина
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