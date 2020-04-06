На Харьковщине заживо сгорели люди: Раскрыты детали
На Харьковщине заживо сгорели 4 человека: Раскрыты детали
В воскресенье, 5 апреля, в г. Красноград Харьковской области заживо сгорели 4 человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 апреля в 20 ч. 42 мин. в г. Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Пожар самоликвидировался на площади 5 м2. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались", - говорится в сообщении.
Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.
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