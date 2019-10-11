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На еду для марафона Зеленского потратили 130 тысяч гривен (ФОТО)

19:00
У Зеленского потратились на журналистов - фото 1
У Зеленского потратились на журналистов

Украине поставленный в четверг, 10 октября, рекорд президента по длине общению с прессой обошелся в немалые деньги, потерю репутации и целый день без выполнения гарантом своих прямых обязательств.

Во время своего пресс-марафона Зеленский отказался отвечать на вопрос, за чей счет банкет, а также в какую сумму обошлась движуха.

Зеленский установил мировой рекорд - ФОТО

Раскопали информацию об этом журналисты "Обозревателя". По их данным, на еду для участников конференции с лидером Зе команды потратили более 130 тысяч гривен.

Согласно документам, состоящий из десерта, основных блюд и хлеба завтрак вышел в 68 тысяч 827 гривен.

На еду для марафона Зеленского потратили 130 тысяч гривен (ФОТО) - фото 189498

Обед, включавший в себя закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, и обошелся в 61 тысячу 845 гривен.

Пицца, которую ел президент вечером, бесценна.

Напомним, мероприятие прошло в здании Kyiv Food Market. На него явилось около 300 аккредитованных журналистов. Желающих задать вопрос президенту заводили в комнату по несколько человек. Во время марафона работники СМИ узнали много чего интересного. Что гарант думает о "новом Майдане"? Заслуживает ли Юлия Мендель наказания? Какая главная цель его правления? Правда, на серьезные вопросы Зеленский отвечал не очень-то компетентно, а многие журналисты и вовсе ставили президента в крайне неудобное положение.

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