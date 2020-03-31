"Это инструмент людей....": Ермак рассказал о "заказе" Лероса

"Мы все увидим": Ермак рассказал о расследовании против Лероса

Глава ОПУ Андрей Ермак вновь прокомментировал свой конфликт со "слугой народа" Гео Леросом.

Об этом он рассказал во время брифинга, 31 марта.

По словам политика, нардеп Гео Лерос является "инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, они борются с украинской властью и командой президента". Как уточнил Ермак, публикацией скандальных пленок его противник хотел добиться срыва принятия "важных законов" в ВРУ, что свою очередь привело бы к "дефолту в Украине".

"Я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из прошлой власти, которая работала в Киевской государственной администрации", - заявил Ермак и посоветовал всем дожидаться реакции правоохранителей.

"Я остановил это и безусловно у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение... поэтому я считаю, что правильно будет дождаться выводов правоохранительных органов и мы все увидим", - отметил глава ОПУ.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.