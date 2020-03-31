Леросу пришили еще одно дело, за "коррупцию" по муралам
Буквально на следующий день после того, как руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул своему обидчику Гео Леросу о скором уголовном преследовании, сразу ряд силовых ведомств активно приступили к расправе над "слугой народа".
В ответ на публикацию видеодоказательств причастности брата Ермака и самого главы ОПУ к масштабным коррупционным схемам, приближенный к Зеленскому госслужащий подал заявления в ГБР, а также надавил на СБУ для быстрого расследования уголовных производств против Лероса.
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем, который опубликовал часть документа, отправленного из Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Государственное бюро расследований.
Как утверждает юрист, речь идет о рапорте о якобы совершенном Леросом преступлении, описанном в части четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой".
"Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офис Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться...". Цель, думаю, понятна. Гео готов к любым следственных действий, предусмотренных процессуальным законодательством. Единственное... приходит в голову, что это не стечение обстоятельств, что ГБР и СБУ в течение двух дней завели два дела против Гео Лерос. Напомните, кто назначает руководителей этих двух правоохранительных органов?", - написал Найем-младший.
Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.
Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.