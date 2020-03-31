Леросу пришили еще одно дело, за "коррупцию" по муралам

Ермак подключил СБУ для мести Леросу

Буквально на следующий день после того, как руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул своему обидчику Гео Леросу о скором уголовном преследовании, сразу ряд силовых ведомств активно приступили к расправе над "слугой народа".

В ответ на публикацию видеодоказательств причастности брата Ермака и самого главы ОПУ к масштабным коррупционным схемам, приближенный к Зеленскому госслужащий подал заявления в ГБР, а также надавил на СБУ для быстрого расследования уголовных производств против Лероса.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем, который опубликовал часть документа, отправленного из Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Государственное бюро расследований.

Как утверждает юрист, речь идет о рапорте о якобы совершенном Леросом преступлении, описанном в части четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой".

"Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офис Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться...". Цель, думаю, понятна. Гео готов к любым следственных действий, предусмотренных процессуальным законодательством. Единственное... приходит в голову, что это не стечение обстоятельств, что ГБР и СБУ в течение двух дней завели два дела против Гео Лерос. Напомните, кто назначает руководителей этих двух правоохранительных органов?", - написал Найем-младший.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.