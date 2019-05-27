"Мы просто разные": Гройсман "послал" Порошенко

: Гройсман "послал" Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался идти на выборы в Раду вместе с Петром Порошенко.

Об этом политик рассказал в интервью ICTV.

"Такие предложения были от президента. Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о возможности, но я принял решение — я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, я считаю, что мы просто разные", - отметил премьер.

Отметим, что Владимир Гройсман начал гнуть самостоятельную линию сразу после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Отвечая на вопрос журналистов будет ли он поддерживать Порошенко, политик заявил следующее:

"Он и сам нормально ходит".

При этом политик не забывал и о переговорах с новой властью. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел неформальную встречу с новоизбранным президентом страны... в офисе Квартала.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%