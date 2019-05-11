Гройсман жаждет стать премьером. Снова
Премьер-министр Владимир Гройсман готов снова возглавить правительство.
О своих амбициях он рассказал СМИ.
"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал чиновник.
Стоит отметить, что ранее нынешний глава Кабмина вел переговоры с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
По данным источников, Гройсман и Зеленский провели беседу в ... офисе "95 квартала".
Скорее всего, премьер и будущий гарант пытались найти точки соприкосновения и решить, как им работать дальше, ведь как минимум полгода до следующих выборов состав Кабмина не изменится.
А вот распустит ли Зеленский парламент - уже другой вопрос. Ходят слухи, что он очень даже "за".