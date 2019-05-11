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Гройсман жаждет стать премьером. Снова

11 мая, 15:00
Гройсман готов стать премьером - фото 1
Гройсман готов стать премьером

Премьер-министр Владимир Гройсман готов снова возглавить правительство.

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О своих амбициях он рассказал СМИ.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что ранее нынешний глава Кабмина вел переговоры с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников, Гройсман и Зеленский провели беседу в ... офисе "95 квартала".

Скорее всего, премьер и будущий гарант пытались найти точки соприкосновения и решить, как им работать дальше, ведь как минимум полгода до следующих выборов состав Кабмина не изменится.

А вот распустит ли Зеленский парламент - уже другой вопрос. Ходят слухи, что он очень даже "за".

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Владимир Гройсман Кабмин Верховна Рада Владимир Зеленский Новости Украина
Интерфакс Украина
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