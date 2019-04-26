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Гройсман тайно катался в офис "95 квартала" для встречи с Зеленским

26 апреля, 15:00
Гройсман катался в офис к Зеленскому - фото 1
Гройсман катался в офис к Зеленскому

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел неформальную встречу с новоизбранным президентом страны, своим тезкой Зеленским. Для чего конкретно собирались политики, неизвестно.

По данным источников "Украинской правды", беседовали Гройсман и Зеленский не где-нибудь, а именно в офисе "95 квартала".

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Находились ли на встрече другие лица типа адвокатов Коломойского, штабистов Зе-команды, неизвестно.

Скорее всего, премьер и будущий президент пытались найти точки соприкосновения и решить, как им работать дальше, ведь как минимум полгода до следующих выборов состав Кабмина не изменится.

В окружении Гройсмана утверждают, что глава правительства остался доволен встречей и даже охарактеризовал Зеленского как "абсолютно нормального человека".

Как известно, еще до встреч премьер-министр говорил, что намерен работать вместе с новым главой государства, но только если у них не будет идеологических разбежностей. Наверное, для этого в штабе Зеленского и разрешили ему провести очную ставку с Гройсманом.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.

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Владимир Зеленский Владимир Гройсман Кабмин Новости
Украинская правда
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