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"Мы готовы": Аваков рассказал о слежке за мобильниками украинцев

09:18
"Мы готовы": Аваков рассказал о слежке за мобильниками украинцев - фото 1
"Мы готовы": Аваков рассказал о слежке за мобильниками украинцев

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о слежке за мобильными телефонами украинцев для соблюдения правил карантина.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост министра в Twitter.

"Обеспечение режима карантина и ЧП в Украине - важнейшая задача МВД! Мы обеспечим его выполнение всеми законными методами от принудительной госпитализации до админнаказаний за нарушение самоизоляции. Тяжелые времена требуют ответственности каждого!",- написал политик.

Комментируя слухи о начале слежки за мобильными телефонами украинцев, глава МВД заявил следующее:

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей (Антон Геращенко – прим. ред.) сказал: "Вот по телефону, по ip будем контролировать нахождение человека. Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека".

Напомним, МВД может начать мобильную слежку за гражданами Украины, пребывающими на карантине. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Арсен Аваков МВД мобильный телефон Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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