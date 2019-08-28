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Муж одноклассницы Зеленского возглавит комитет по нацбезопасности и обороны

18:20
Александр Завитневич - муж одноклассницы Зеленского - фото 1
Александр Завитневич - муж одноклассницы Зеленского

Александр Завитневич, которому Дмитрий Разумков выбил место главы комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, мог получить кресло благодаря обычному кумовству - он женат на однокласснице президента Владимира Зеленского.

О том, что на очередную ключевую должность в стране назначили приближенного к Зе человека, написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко.

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По его словам, "потенциальный Свинарчук" в команде Зе уже появился:

"На этом школьном фото - будущий президент Владимир Зеленский и его одноклассница - сейчас Наталья Завитневич (оба выделены на фото). Ее муж - Александр Завитневич - новоизбранный депутат от "Слуги народа" и кандидат на должность председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны".

Муж одноклассницы Зеленского возглавит комитет по нацбезопасности и обороны - фото 186704

Примечательно, что косвенное отношение к оборонке Завитневич все же имеет. Он закончил Киевскоий военный институт управления и связи, после чего стал офицером запаса.

В 2012-м году ныне избранный в девятый созыв Рады стал одним из сооснователей Смелянского литейного завода. Сейчас Завитневич числится соучредителем ООО "М.Т.И".

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