Муж одноклассницы Зеленского возглавит комитет по нацбезопасности и обороны

Александр Завитневич - муж одноклассницы Зеленского

Александр Завитневич, которому Дмитрий Разумков выбил место главы комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, мог получить кресло благодаря обычному кумовству - он женат на однокласснице президента Владимира Зеленского.

О том, что на очередную ключевую должность в стране назначили приближенного к Зе человека, написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко.

По его словам, "потенциальный Свинарчук" в команде Зе уже появился:

"На этом школьном фото - будущий президент Владимир Зеленский и его одноклассница - сейчас Наталья Завитневич (оба выделены на фото). Ее муж - Александр Завитневич - новоизбранный депутат от "Слуги народа" и кандидат на должность председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны".

Примечательно, что косвенное отношение к оборонке Завитневич все же имеет. Он закончил Киевскоий военный институт управления и связи, после чего стал офицером запаса.

В 2012-м году ныне избранный в девятый созыв Рады стал одним из сооснователей Смелянского литейного завода. Сейчас Завитневич числится соучредителем ООО "М.Т.И".