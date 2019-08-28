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Текст присяги нардепа в Раде зачитает сепар из партии Медведчука

17:40
Юлий Иоффе удостоился чести зачитывать присягу нардепа, хотя Украину он давно предал - фото 1
Юлий Иоффе удостоился чести зачитывать присягу нардепа, хотя Украину он давно предал

"Слуги народа", которые анонсировали переход от устаревших и постыдных традиций в украинском политикуме, решили позволить самому старшему парламентарию зачитывать текст присяги.

Миссию зачитывать текст присяги доверили депутату ВР шести созывов Юлию Иоффе, который будет представлять в парламенте девятого созыва пророссийскую партию Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Поясняют решение выслушивать видного сепара представители "слуг народа" и "рыгов", разумеется, традицией. Мол, никогда ее не нарушали, нечего и начинать.

Иоффе - постоянный нардеп Рады от антиукраинской "Партии регионов", а теперь - отколовшейся от нее "ОПЗЖ". С начала российской агрессии он постоянно срывал принятие проукраинских законопроектов, голосуя против них. 18 января 2018-го Иоффе был одним из 36 депутатов, которые высказались против признания украинского суверенитета над оккупированными территориями Донбасса.

Примечательно, что в 2014-м году, традицию зачитывания присяги самым старшим нардепом все же нарушали. Тогда пришедшие к власти после Революции достоинства партии не дали выступить очередному кровавому сепаратисту Ефиму Звягильскому Рады восьмого созыва. Вместо него выступал младший его на месяц но куда более достойный человек Юрий Шухевич. Так что нарушить традицию "Слуги народа" все же могли, просто не хотели.

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