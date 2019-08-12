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Муж Лорак засветился с молоденькой – ФОТО

14:32
Муж Лорак засветился с молоденькой. Кто она? – ФОТО - фото 1
Муж Лорак засветился с молоденькой. Кто она? – ФОТО

Бывший муж Лорак Мурат Налчаджиоглу не долго горевал после разрыва и кинулся (или уже находился?) в объятия молодой и стройной красавицы.

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Совместное фото с возлюбленной Мурат выложил в Instagram.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее?", - похвастался Налчаджиоглу.

Муж Лорак засветился с молоденькой – ФОТО - фото 185774

Так с кем же встречается бизнесмен ? Как сообщают источники, его избранницей является киевлянка Сания Ахметова. Предположительно, именно она и стала разлучницей дуэта Лорак/Мурат.

Отметим, что не один лишь Мурат сейчас радуется жизни. На днях одиозного Свинарчука застукали в Испании с таинственной блондинкой. Кто же она? Ответ узнаете здесь.

Напомним, главтаможенник Нефьодов женился – яркие ФОТО.

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