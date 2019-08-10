Главтаможенник Нефьодов женился – яркие ФОТО

Главтаможенник Нефедов женился – яркие ФОТО

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сочетался узами брака.

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Протестировали с Яной услугу Министерство юстиции брак в сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии. Сергей Петухов торжественно все провел в качестве и. о. министра, чувствуется опыт", - написал Нефьодов.

Отметим, что Яна Калмыкова (а именно так и зовут половинку Нефьодова – прим. ред) работает менеджером по связям с инвесторами в "Метинвест холдинг". По данным СМИ, компания связана с Ринатом Ахметовым.

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