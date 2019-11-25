Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится?

МТС Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится?

Оператор связи "Vodafone Украина" продали азербайджанской компании Bakcell. Предприятие оценили в 734 млн долл.

Об этом сообщается на сайте "Водафон".

"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S. a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), едином акционеры Чао "ПФ Украина", за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, что интерес азербайджанской компании к выходу на украинский рынок связан с желанием развернуться вне своей страны. Bakcell лидирует на своем рынке и является ведушим оператором и провайдером мобильного интернета.

Впрочем, кто именно является конечным бенефициаром компании-покупателя Vodafone, неизвестно.

Чем обернется продажа оператора для 19,7 миллиона клиентов, пока не ясно. В самом "Водафоне" убеждают, что переживать украинским абонентам не стоит и все тарифы остаются в силе.

"Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - заявили в компании.

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