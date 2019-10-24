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Сделка на миллиард: азербайджанская компания покупает у русских украинский Vodafone

14:00
Водафон превратится в Bakcell - фото 1
Водафон превратится в Bakcell

В четверг, 24 октября, члены Антимонопольного комитета Украины наконец-то вынесли вердикт по делу о продаже крупнейшего мобильного оператора компании Bakcell.

О решении не запрещать продажу акций заявил сегодня глава АМКУ Юрий Терентьев.

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По его словам, акции "Водафон Украина", которыми через люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландский Preludium B.V. владеет российский олигарх Владимир Евтушенков, перейдут в "Бакселл" за миллиард с лишним долларов.

- Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО BAKCELL на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V., которое обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании, - отметил чиновник.

Интерес азербайджанской компании к выходу на украинский рынок связан с желанием развернуться вне своей страны. Bakcell лидирует на своем рынке и является ведушим оператором и провайдером мобильного интернета.

Впрочем, кто именно является конечным бенефициаром компании-покупателя Vodafone, неизвестно.

Чем обернется продажа оператора для 19,7 миллиона клиентов, пока не ясно. Скорее всего, новые владельцы как обычно пообещают не менять тарифы, но в ближайшее время традиционно прибавят к существующим пакетам по пять ненужных СМС, повысив при этом ценники.

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