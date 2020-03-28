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"Тупая ты овца!": Филатов позлорадствовал с больного COVID-19

22:43
"Тупая ты овца!": Филатов позлорадствовал с больного COVID-19 - фото 1
"Тупая ты овца!": Филатов позлорадствовал с больного COVID-19

Мэр Днепра Борис Филатов позлорадствовал с украинца, больного коронавирусом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика Facebook.

"Я передаю персональный привет тупому животному по имени Алексейченко Юрий, руководителю Индустриального райисполкома города Днепр, который лежит с коронавирусом в Александровской ВИП-больнице и думает, что я не узнаю.А я всё знаю. Юрочка, тупая ты овца, не стыдно заразиться. Это не сифилис, полученный от проститутки. Это просто вирус", - заявил чиновник, пообещав прославить своего недруга на всю страну.

'Тупая ты овца!': Филатов позлорадствовал с больного COVID-19 - фото 197908

"Я тебя, урода, прославлю на всю страну. А ещё более стыдно подговорить своих покровителей из числа "зелёных депутатов", чтобы тебя покрывали и готовили ВИП- больницы. Народный депутат Владик Бородин, не ссы, лежать будем на соседних койках", - добавил мэр Днепра.

Напомним, "Лез целоваться": Филатов засудит епископа ПЦУ.

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