МОЗУ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

МОЗУ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

В субботу, 30 мая, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 7 у детей и 64 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 94 человека. За сутки 377 человек выздоровели, умерло 17 человек", - говорится в сообщении.

Как уточняет МОЗ, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (56), Ровенской области (52) и в Киеве (55).

Отметим, что...

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Кроме того в ближайшее время планируется запустить работу украинской железной дороги и восстановить авиасообщение Украины с другими странами.