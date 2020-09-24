МОЗУ обновил статистику заболеваемости COVID-19: Там все печально

МОЗ обновил статистику заражения COVID-19: Там все печально

В четверг, 24 сентября, отечественный МОЗУ обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"24 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3372 новых случая. Всего проведено 2129156 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1788 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.