МОЗ обновил статистику по COVID-19: Что изменилось?

МОЗ обновил статистику по COVID-19: Что изменилось?

В понедельник, 24 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украину.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой МОЗ.

"24 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев. Всего проведено 1425351 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 289 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.