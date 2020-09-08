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МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось

10:30
МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось - фото 1
МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось

Во вторник, 8 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Коронавирус в Украине: зараженных в 4 раза больше выздоровевших

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось - фото 205110

Украине зафиксировано 2411 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 8 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 летальные, 63546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев. Всего проведено 1731877 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 940 пациентов", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось - фото 205111

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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