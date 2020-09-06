Коронавирус в Украине: зараженных в 4 раза больше выздоровевших

Коронавирус распространяется

Утром в воскресенье, 6 сентября, в МОЗ традиционно обновили официальную статистику распространения COVID-19 по Украине. И свидетельствует она об ухудшении ситуации.

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 2107 положительных ПЦР-тестов.

Также за сутки скончались 35 инфицированных коронавирусом пациентов, а общее количество смертельных исходов - 2846.

- С начала пандемии в Украине официально зафиксировано 135 894 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 62 227 человек. За последние 24 часа из больниц выписаны 578 пациентов, - отметили в ЦОЗ.

Судя по соотношению выздоровевших к зараженным, последствия распространения коронавируса не заставят себя долго ждать и количество пустых койкомест в больницах вскоре будет нулевым. Впрочем, уже сейчас пациенты с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью без подтвержденного ПЦР-теста не могут рассчитывать на госпитализацию. По крайней мере, в Киевской области.

Пациентов же с подтвержденными диагнозами лечат травматологи, пульмонологи, терапевты и другие врачи, для которых эта работа является не профильной. Медиков катастрофически не хватает.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.