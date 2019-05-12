Зрада отменяется: Киев не крал мост у швейцарцев

10:30 12 мая,

Мэр Кличко решает вопросы с мостами / КГГА

Сенсационная новость пришла из недр Киевской государственной городской администрации. Оказывается, местные власти не крали проект моста у швейцарских архитекторов, а все придумали сами.

Во всяком случае, так заявляют киевские власти, информирует ТСН.

С этой целью между украинской и швейцарской стороной была проведена "очная ставка" с помощью Skype (хоть для чего-то он нужен).

В ходе этого мероприятия выяснилось, что швейцарской бюро Штефани Шафрот выдает желаемое за действительное. Мост в ее проекте имеет три опоры, вместо двух - как в проекте киевского архитектора Андрея Миргородского.

Более того, на документах, представленных киевлянином, дата проекта стоит более ранняя.

Крыть эти аргументы госпоже Шафрот оказалось нечем, хотя она по-прежнему уверяет, что это ее проект.

Мост Кличко стал жертвой информационной войны:

Также на отсутствие "зрады" обратил внимание киевский активист Сергей Наумович, который детальнот расписал, почему это два разных проекта:

Остается надеяться, что украинский архитектор действительно сделал все сам, а не убрал одну опору, чтобы поставить на место иностранцев. Также надеемся, что дата настоящая, а не "нарисованная".

При этом в КГГА подтвердили, что со швейцарцами действительно вели консультации, но те захотели значительно больше денег за свой проект, чем украинская фирма. Признает ли столичная власть факт плагиата – остается непонятным. Как бы там ни было, а мост уже почти готов. Сейчас постоянные дожди усложняют его покраску, однако архитекторы верят, что мост возле арки Дружбы народов. получивший уже имя "Мост Кличко" удастся открыть, как и запланировано, на день Киева 26 мая.