Зрада отменяется: Киев не крал мост у швейцарцев
Сенсационная новость пришла из недр Киевской государственной городской администрации. Оказывается, местные власти не крали проект моста у швейцарских архитекторов, а все придумали сами.
Во всяком случае, так заявляют киевские власти, информирует ТСН.
С этой целью между украинской и швейцарской стороной была проведена "очная ставка" с помощью Skype (хоть для чего-то он нужен).
В ходе этого мероприятия выяснилось, что швейцарской бюро Штефани Шафрот выдает желаемое за действительное. Мост в ее проекте имеет три опоры, вместо двух - как в проекте киевского архитектора Андрея Миргородского.
Более того, на документах, представленных киевлянином, дата проекта стоит более ранняя.
Крыть эти аргументы госпоже Шафрот оказалось нечем, хотя она по-прежнему уверяет, что это ее проект.
Мост Кличко стал жертвой информационной войны:
Также на отсутствие "зрады" обратил внимание киевский активист Сергей Наумович, который детальнот расписал, почему это два разных проекта:
Остается надеяться, что украинский архитектор действительно сделал все сам, а не убрал одну опору, чтобы поставить на место иностранцев. Также надеемся, что дата настоящая, а не "нарисованная".
При этом в КГГА подтвердили, что со швейцарцами действительно вели консультации, но те захотели значительно больше денег за свой проект, чем украинская фирма. Признает ли столичная власть факт плагиата – остается непонятным. Как бы там ни было, а мост уже почти готов. Сейчас постоянные дожди усложняют его покраску, однако архитекторы верят, что мост возле арки Дружбы народов. получивший уже имя "Мост Кличко" удастся открыть, как и запланировано, на день Киева 26 мая.