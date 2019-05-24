Достроят за счёт зоопарка: стоимость "моста Кличко" увеличили на 132 миллиона

Мост Кличко достраивают за счет зоопарка

Сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.

Так, чиновники приняли решение забрать 232 миллиона 630 тысяч гривен из средств, которые должны были пойти на зоопарк.

Половину этой суммы отправили на мост, объединяющий парки "Владимирская горка" и "Крещатый".

Ещё 100 миллионов направили на реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6.

Что же касается моста, то, помимо спорной необходимости реализации проекта (в столице бесчисленное множество более важных проблем), вопросы вызывают и сам подход к строительству, ведь ведётся оно с нарушениями закона. Так, КГГА решила наплевать на утверждённый ею же генплан и разрешила возводить объект на территории природно-заповедного фонда.

Как известно, разработку проекта заказали через тендер у компании "Проектные системы ЛТД" Андрея Миргородского, хотя ещё шесть лет назад был проведён архитектурный конкурс. Победили в нем швейцарские архитекторы. Правда, киевские подрядчики решили реализовать их же концепцию, только без участия иностранной компании и выплат ей.

Впрочем, различия между двумя проектами действительно есть. В КГГА утверждают, что вели консультации со швейцарцами действительно, но те захотели значительно больше денег за свой проект, чем украинская фирма.

Открыть "мост Кличко" планируют в день Киева, 26 мая.