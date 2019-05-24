Владимир Зеленский Верховна Рада Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Достроят за счёт зоопарка: стоимость "моста Кличко" увеличили на 132 миллиона

08:00
Мост Кличко достраивают за счет зоопарка - фото 1
Мост Кличко достраивают за счет зоопарка

Сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.

Так, чиновники приняли решение забрать 232 миллиона 630 тысяч гривен из средств, которые должны были пойти на зоопарк.

Зрада отменяется: Киев не крал мост у швейцарцев

Половину этой суммы отправили на мост, объединяющий парки "Владимирская горка" и "Крещатый".

Ещё 100 миллионов направили на реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6.

Что же касается моста, то, помимо спорной необходимости реализации проекта (в столице бесчисленное множество более важных проблем), вопросы вызывают и сам подход к строительству, ведь ведётся оно с нарушениями закона. Так, КГГА решила наплевать на утверждённый ею же генплан и разрешила возводить объект на территории природно-заповедного фонда.

Как известно, разработку проекта заказали через тендер у компании "Проектные системы ЛТД" Андрея Миргородского, хотя ещё шесть лет назад был проведён архитектурный конкурс. Победили в нем швейцарские архитекторы. Правда, киевские подрядчики решили реализовать их же концепцию, только без участия иностранной компании и выплат ей.

Впрочем, различия между двумя проектами действительно есть. В КГГА утверждают, что вели консультации со швейцарцами действительно, но те захотели значительно больше денег за свой проект, чем украинская фирма.

Открыть "мост Кличко" планируют в день Киева, 26 мая.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
МВФ примет решение по траншу только после выборов - фото 1
МВФ не будет работать с Украиной до выборов в Раду
Вчера, 21:40
Богдана придется уволить - фото 1
Минюст отправил в Администрацию президента письмо с требованием пояснить за Богдана
Вчера, 19:00
Зеленский отрицает возможность переговоров с РФ - фото 1
Зеленский пошел против Богдана: переговоров с Россией не будет
Вчера, 15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...