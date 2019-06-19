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Зеленского позвали на гей-парад – ВИДЕО

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Зеленского позвали на гей-парад – ВИДЕО - фото 1
Зеленского позвали на гей-парад – ВИДЕО

KievPride призвал Владимира Зеленского явиться на гей-парад.

Правые не отлупят гей-парад в Киеве: названа причина

Видео с приглашением опубликовано в Facebook.

"Киевпрайд призывает вас присоединиться к кампании Приглашаю на марш. Пригласите своих друзей, коллег, родственников, пригласите президента. Все будет прайд! Потому что мы того стоим!”, - говорится в сообщении.

Придет ли президент? Вряд ли. Команда Зе молчит.

Отметим, что из всех политиков лишь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук публично поддержал ЛГБТ. Петр Порошенко и пр. представители элиты пока отмалчиваются. Хотя их неоднократно приглашали на гей-парады.

Зеленского позвали на гей-парад – ВИДЕО - фото 182909

А ведь ЛГБТ-прайды проходят в Киеве уже не первый ход. Традиционно нетрадиционные марши охраняют кордоны полиции. Однако это не особо пугало противников геев.

Интересно, что согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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ЛГБТ Администрация Президента Владимир Зеленский Новости Украина
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