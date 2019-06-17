Правые не отлупят гей-парад в Киеве: названа причина

Правые не отлупят гей-парад в Киеве: названа причина

Члены ГО "Сич" не собираются избивать столичный гей-парад, запланированный на 23 июня. Об этом националисты сообщили в Telegram.

"Сич" не бьет, не пытает участников парада уже лет пять. Мы не отбираем зарплату в гривнах или долларах у участников грант-параду . Мы умеем вести свой бизнес, нас поддерживают как предприниматели – члены движения, так и обычные граждане. Мы просто сторонники обычных ценностей и имеем право озвучить свою позицию", - заявили правые.

Отметим, что ЛГБТ-прайды проходят в Киеве уже не первый ход. Традиционно нетрадиционные марши охраняют кордоны полиции. Однако это не особо пугало противников геев.

Интересно, что согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.