Вышинский скоро выйдет на свободу – СМИ

Вышинский выйдет на свободу – СМИ

Главред "РИА новости" Кирилл Вышинский вскоре выйдет на свободу. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского», - написала она в Facebook.

И добавила следующее:

"Что ожидается? Что этот человек, официально, по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и ​​госизменниках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и маленькой записочке, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - констатировала пресс-секретарь.

Отметим, что освобождение Вышинского, если оно и будет иметь место, вряд ли будет безвозмездным. Скорее всего Украина получит нескольких военнопленных моряков. Этот ход позволит Команде Зе частично нивелировать действия Виктора Медведчука в переговорном процессе.