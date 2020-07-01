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Море возле танкера "Delfi" больше не загрязнено - заявление

09:29
Море возле танкера "Delfi" больше не загрязнено - заявление - фото 1
Море возле танкера "Delfi" больше не загрязнено - заявление

Море возле танкера "Delfi", севшего на мель в Одесской области, больше не загрязнено нефтепродуктами.

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Об этом заявил пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. И сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - рассказал сотрудник Одесской ОГА.

Что было ранее?

22 ноября 2019 г. судно Дельфи село на мель в акватории Одесской области. Экипаж корабля в срочном порядке был эвакуирован работниками ГСЧС. С тех пор танкер продолжает лежать на месте ЧП.

В июне 2020 г. стало известно, что из затонувшего судна выливается нефть. Со временем маслянистое пятно разлива достигло значительных размеров и приблизилось к пляжу с отдыхающими.

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корабль Одесская область нефть Новости Украина
Громадське радио
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