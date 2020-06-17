"Люди умирают на моих глазах!": В Одессе на дорогу рухнул самолет, есть пострадавшие

"Люди умирают на моих глазах!": В Одессе на дорогу рухнул самолет, есть пострадавшие

В среду, 17 июня, в Одессе легкомоторный самолет упал на дорогу. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом написал интернет-пользователь Александр Николов в Facebook.

"Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном- скорой нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу ,а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя. В районе МРЭО 6 км", - заявил свидетель.

Позже на информацию о ЧП отреагировали в местной полиции.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - рассказал советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

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