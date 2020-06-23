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Момент взрыва дома на Позняках попал на видео

12:00
Взрыв дома на Позняках попал на видео - фото 1
Взрыв дома на Позняках попал на видео

Жуткий по своей мощности взрыв, который в воскресенье, 21 июня, начисто разрушил 16 квартир многоэтажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, сняли камеры наблюдения гипермаркета "Эпицентр".

Судя по записи с камер наблюдения, взрыв буквально вынес наружу стену квартиры, расположенной на седьмом этаже дома.

Взрыв на Позняках: спасатели нашли тело пятого погибшего под завалами

Уже сейчас известно, что в этот момент вместе с мебелью и бетонными конструкциями наружу выбросило женщину-хозяйку. Кроме того, инцидент начисто разрушил 16 квартир и повредил еще 40, сделав реконструкцию всего дома просто нецелесообразной.

Камеры же гипермаркета засняли и момент взрыва, и, через секунду, приход звуковой волны от него. Изображение на видеозаписи колышется, как при землетрясении - такой силы был взрыв газа в нескольких сотнях метров от его эпицентра.

К слову, слышали его в пяти-восьми километрах.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. Пять человек погибли, а пятеро получили травмы. Пострадавших спасатели нашли под завалами буквально в первые часы после инцидента.

В данный момент работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Делают это они очень аккуратно, поскольку конструкции могут рухнуть в любой момент.

Полициейские открыли по факту ЧП уголовное дело, а также рассматривают две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Впрочем, всем понятно, что трагедия произошла в результате взрыва газовоздушной смеси, которая образовалась из-за неправильного снятия счетчиков. Как оказалось, всю неделю перед взрывом жители разрушенного подъезда жаловались на запах газа. Представители частной компании снимали у них газовые счетчики для поверки.

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