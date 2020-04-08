Молитвы не спасают: работники Киево-Печерской Лавры массово заразились коронавирусом

30 из 44 попов-шпионов заражены COVID-19

Из 44 сотрудников гундяевского филиала в столице 30 из них заболели COVID-19. После заявлений о том, что "приходить на службу и есть из одной ложки безопасно", а также о том, что "коронавирус - кара за гомосексуализм" вспышка инфекции у попов-шпионов выглядит эпично.

По данным журналиста телеканала "СТБ" Ирины Заславец, сегодня братия Лавры получила результаты тестов, которые проводили 4 апреля после того,как заболел митрополит Павел.

Как оказалось, в лабораторию "Диаген" пришли 30 из 44 положительных тестов. В общем, большее количество сотрудников монастыря оказались поражены китайской болезнью.

К слову, именно после заражения настоятеля Лавры Павла, все церковное учреждение РПЦ ушло на карантин. Вести службы служители неканонинческой церкви собираются в закрытом режиме.

Напомним, на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.