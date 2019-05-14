Конституционный суд в очередной раз шкваранулся на законе о люстрации

12:40 14 мая,

В Конституционном суде отказались выносить вердикт по закону о люстрации

Во вторник, 14 мая, служители Фемиды вообще сняли с повестки дня рассмотрение закона об очищении власти на предмет соответствия Конституции. Решение, которое может разблокировать восстановление в должностях зашкваренных чиновников, судя по всему, намерены принять уже при новом президенте.

По крайней мере, некая связь в рассмотрении закона и вступлении в обязанности Владимира Зеленского просматривается, ведь люстрированный советник Зеленского Андрей Богдан посещал Конституционный суд накануне даты рассмотрения закона.

Впрочем, как только стало известно, что юрист Коломойского тайно ездил к главе КСУ, принятие вердикта было перенесено на сегодняшнее число. Но утром на заседании Палаты служители Фемиды в очередной раз решили не браться за закон.

Как известно, вступивший в силу в октябре 2014-го документ "Об очистке власти" предусматривает подачу собственноручно подписанных заявлений-согласий на проведение проверки со стороны попадающих под люстрационную проверку лиц.

Почти сразу же после начала работы закона в Конституционный суд потекли жалобы по поводу якобы не соответствующих Конституции пунктов документа.

47 нардепов, и два работника Верховного суда Украины подали запросы на изучение и принятие вердикта по документу. Если его признают неконституционным, через служителей Фемиды в должностях смогут восстановиться тысячи зашкваренных экс-чиновников, которые вели сомнительную деятельность во времена Яныка и так далее.