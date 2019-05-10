Судьи самого скандального суда Украины устроили саботаж

17:27 10 мая,

Квалифоценивание судей под ударом / Роман Маселко via Facebook

34 из 41 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Волка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательную квалификационную оценку. Причина многих удивит.

Дело в том, что 34 судьи разом внезапно заболели. Такие отговорки не проходят в средней школе, зато прекрасно проходят в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом с горечью рассказали в самой ВККС. "Семь судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена», - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

Список всех саботажников выложил у себя на фейсбуке активист Роман Маселко, добавив, что ситуация в целом - катастрофическая, так как всего из 138 судей не явились на обязательную процедуру 86 человек.

Напомним, судьи Окружного административного суда Киева в апреле отметились целым каскадом резонансных и даже скандаьных решений. Наиболее громкое - решение о признании незаконной национализации Приватбанка. По мнению ряда источников, таким образом судьи выполняют указания своего негласного патрона - беглого "серого кардинала" Андрея Портнова, который в свою очередь старается показать, что может быть полезен Игорю Коломойскому - бизнес-ангелу избранного президента Владимира Зеленского.

После решения по Приватбанку президент Порошенко на заседании СНБО поручил направить обращение судейской комиссии с призывом немедленно провести оценку коллегии судей (Игорь Качур, Владимир Келеберда, Виталий Амельохин), которая вынесла такое решение, однако никаких поручений в ВККС не поступало. Что дает основания, что саботаж простирается куда дальше, чем просто судь отдельного суда.